Come preannunciato ieri con l’allerta meteo anche su Positanonews, dopo alcuni giorni di tempo mite e cielo parzialmente sereno, con temperature leggermente sopra la media, il maltempo è tornato a flagellare la Campania e, quindi, anche la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. L’irruenza di questo maltempo che si è abbattuto sul territorio nelle ultime ore sta causando numerosi disagi e problematiche, non solo per la viabilità.

Infatti, sono stati segnalati diversi disagi a partire da Sorrento, sommersa dal traffico dalle prime ore di questa mattina. Incidenti causati da scivolamenti e traffico incessante al Viadotto e Furore, Positano e Praiano. Oltre alla terribile catastrofe della frana a Maiori che ora blocca ogni possibilità di spostamento sia terrestre che marittimo coinvolgendo anche a Corbara.