Costa d’Amalfi. Ieri riunione piano traffico: dal 1° aprile in vigore le ordinanze di circolazione

Dopo circa un anno dall’ultima riunione al prefetto per il piano traffico in Costiera Amalfitana, si è tenuto proprio ieri un nuovo incontro, incentrato sull’importanza dell’incolumità dei cittadini, che quotidianamente sono a rischio sulla Statale Amalfitana a causa di frane e smottamenti. Sindaci e Prefetto hanno discusso degli smottamenti estivi. Nello specifico, il Prefetto Russo ha proposto agli amministratori locali un percorso per la messa in sicurezza dell’area interessata dagli eventi franosi, dalla particolare conformazione morfologica del territorio alla molteplicità degli Enti competenti in materia, senza dimenticare la difficoltà nell’individuare i proprietari dei terreni lungo la strada. Gli Enti potranno accedere a finanziamenti per la messa in sicurezza delle aree a rischio. Nelle more, si è suggerito di sottoscrivere un Accordo per la creazione di unmodello operativo che, in caso di frana, consenta un intervento immediato con una procedura standardizzata.

In relazione alla problematica attinente alla viabilità, il Prefetto ha rappresentato che la proposta progettuale avviata con l’Accordo quadro sottoscritto il 23 maggio scorso costituisce un percorso voluto dai Sindaci. Ci sono state poi ordinanze di regolamentazione della circolazione dei dirigenti dei singoli comuni, ad oggi oggetto di impugnativa dinanzi al Tar. Il piano approvato prevede deroghe per i residenti, i lavoratori, i proprietari di case e gli ospiti degli alberghi. Il dispositivo entrerà in vigore il 1 aprile. Se i giudici amministrativi non lo bocciano. La Città di Salerno