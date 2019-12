Costa d’Amalfi – Cava: Il Piano di Zona S2 avvia la programmazione partecipata

Il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana– Comune Capofila Cava de’ Tirreni sta procedendo alla programmazione della Terza Annualità del Terzo Piano Sociale Regionale anno 2018-2019- Concertazione Territoriale.

I Soggetti portatori di interesse pubblico: ASL, scuole, cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato, sindacati ed altri soggetti privati sono invitati alla progettazione partecipata attraverso i Tavoli di Concertazione.

Gli incontri si terranno il giorno 17 dicembre prossimo, nella Sala dei Gemellaggi del Palazzo di Città del Comune di Cava de’Tirreni, articolati secondo il seguente calendario:

– dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Infanzia, Adolescenza, Responsabilità familiari, Donne in difficoltà, Dipendenze, Povertà ed Esclusione sociale;

– dalle ore 15.30 alle ore 17.00: Disabilità e non autosufficienza;

– dalle ore 17.00 alle ore 18.30: Incontro con le Organizzazioni sindacali.

Sarà comunicata in seguito la data di presentazione del documento di programmazione approvato dal Coordinamento Istituzionale e sottoscrizione degli attori della concertazione.