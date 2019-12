Corso di formazione in management per lo sport denominato “Lo sport come risorsa pubblica”.

Il corso propone di perfezionare attraverso analisi mirate dei principi organizzativi e gestionali, aspetti approfonditi delle norme amministrative, fiscali e legali attuabili nella realtà sportiva italiana e di sviluppare il concetto della comunicazione e promozione di attività nei vari settori sia management che dell’impiantistica sportiva.

Destinatari :

Assessori, Consiglieri Responsabili degli Uffici Sport, Manager sportivi, Dirigenti delle Società Sportive delle FSN, DSA, EPS, Consulenti sportivi, Laureati e Laureandi in Scienze Motorie, Scienze Economiche e Giurisprudenza dei comuni della Penisola Sorrentina.

Sede :

Il corso si effettuerà presso la sede dell’Istituto Comprensivo Fienga – Buonocore, via Guglielmo Marconi 21 80062 Meta.

Assenze :

Sono consentite, tassativamente, non oltre il 20% delle ore, pena l’esclusione dagli esami di valutazione.

Struttura didattica:Per il conseguimento degli obiettivi formativi e didattici, il corso prevede i seguenti moduli:

Modulo 1 Istituzionale;

Modulo 2 Giuridico – legislativa;

Modulo 3 Tributario;

Modulo 4 Organizzazione e gestione;

Modulo 5 Management per lo sport;

Modulo 6 Contrattualistica;

Modulo 7 Gestione risorse umane e tutela benessere;

Modulo 8 Comunicazione e marketing;

Modulo 9 Valutazione finale.

Iscrizioni:

Il numero massimo consentito è di 60 corsisti. Le iscrizioni dovranno pervenire al Comune di Meta via e-mail (comune.meta@asmepec.it) o consegnate a mano, in sede, entro le ore 13,00 di lunedì 13 gennaio 2020. Saranno accettate le prime 60 iscrizioni in ordine cronologico e l’elenco nominativo degli ammessi sarà pubblicato sul sito del Comune di Meta e del C.R. CONI Campania (www.campania.coni.it). I corsisti ammessi avranno comunicazione via email e prima dell’inizio del corso, dovranno effettuare un versamento di € 10,00 (dieci) su c/c postale n.22993802 intestato al Comune di Meta servizo tesoreria-Corso Management dello sport”Qualifica:

Al termine del corso, dopo aver superato l’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione di perfezionamento in management per lo sport .

Firmato

Rag. Giuseppe Tito – Sindaco di Meta

Processo didattico:

Lo strumento didattico che verrà utilizzato è la lezione frontale integrata con l’approfondimento sia di materiale didattico prestrutturato che attraverso discussioni guidate per eventuali approfondimenti degli argomenti trattati.

Per maggiori informazioni clicca qui