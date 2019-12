Corri Positano 2019 rinviata a febbraio

CORRI POSITANO 2019

Il comitato organizzatore in pieno accordo con il Comune di Positano ha deciso di rinviare la data della manifestazione a domenica 16 Febbraio 2020, tale decisione è maturata in considerazione della grave situazione in cui versa buona parte del territorio della Costiera Amalfitana a seguito dei violenti fenomeni atmosferici.

A tutt’oggi sono svariati i blocchi stradali, e pertanto interrompere la circolazione anche lungo la SS 163 per consentire lo svolgimento della gara, graverebbe fortemente sulla viabilità in periodo di festività natalizie tra l’altro.