Coppa Italia, Costa d’Amalfi show cala il tris nella semifinale d’andata contro Pol. Santa Maria

Nel primo round, dell’andata delle Semifinali di Coppa Italia, i biancazzurri di Ferullo regalano spettacolo al San Martino, travolgendo la Pol. Santa Maria con un eloquente 3 a 0.

Prima frazione di gioco a buoni ritmi, con i locali in totale controllo della gara, e che sfiorano il gol in una clamorosa quadrupla occasione al 16esimo, colpendo tra l’altro anche la traversa.

Nella ripresa gli uomini di mister Ferullo partono a razzo, e dopo appena due minuti trovano il vantaggio: De Angelis va via sulla sinistra, cross teso per Infante che al volo di sinistro non lascia scampo a Grieco.

I costieri continuano a premere sull’acceleratore e dopo un quarto d’ora trovano uno splendido raddoppio: Senatore scappa via sul filo del fuorigioco, entra in area e serve l’accorrente Lettieri che, di prima intenzione lascia partire un destro preciso che si insacca alla sinistra dell’estremo difensore ospite.

La Pol. Santa Maria è frastornata e prova a replicare con un colpo di testa di Margiotta parato a terra da Scognamiglio.

Ma dopo appena 9 minuti i costieri calano il tris: Senatore ruba palla al limite dell’aria di rigore e serve Infante, che lascia partire un sinistro perfetto che si insacca sul palo opposto.

Il San Martino esplode, e diventa una bolgia, ed al triplice fischio finale si colora a festa.

Una splendida vittoria per i ragazzi di Ferullo, che vincono questo primo round ma che dovranno faticare tanto per conquistarsi la finalissima, anche perchè la Polisportiva cercherà di vendere carissima la pelle.

Il ritorno è in programma l’8 gennaio, a Santa Maria di Castellabate.