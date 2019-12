Coppa Campania, il Massa Lubrense vince e accede ai quarti di finale. Traguardo storico per i nerazzurri

Nel ritorno degli ottavi di finale, il Massa Lubrense regola l’Agerola 1-0 al “Cerulli” ed entra a far parte tra le migliori 8 squadre della competizione. Rete decisiva siglata da Marino al 67′.

Partita che nel primo tempo è stata equilibrata con una sola occasione da parte del Massa Lubrense al 12′ con Ciro Vacca.

Il secondo tempo invece è stata tutta un’altra musica, con un assedio di 20 minuti da parte del Massa Lubrense, occasioni a ripetizioni, fino al gol qualificazione al 67′ dell’attaccante Peppe Marino che, con un siluro da 20 metri, mette la palla all’angolino dove il portire ospite non può proprio arrivare.

Dopo il vantaggio il Massa Lubrense non si abbassa a difendere il risultato ma crea altre 3 occasioni limpide. Al 72′ Roberto Balducelli a tu per tu con il portiere non riesce a piazzare la palla in rete, al 76′ Gianmaria Russo da ottima posizione spedisce la palla in alto e infine Ciro Vacca al minuto 81 non riesce a trovare l’angolino destro per battere il portiere ospite.

Gli ultimi 10 minuti sono stati di sofferenza per i padroni di casa, con la difesa a fare buona guardia su tante palle e buon senso della posizione.

Alla fine dopo 5 minuti di recupero arriva il tanto atteso fischio finale. Il Massa Lubrense di qualifica ai quarti di finale e raggiunge un traguardo storico che a inizio stagione nessuno poteva immaginare.

Ora testa all’ultima partita della stagione il 21 dicembre per chiudere un anno 2019 fino a qui fantastico e ricco di soddisfazioni per i massesi.