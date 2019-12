Condotta idrica guasta: Ravello e Amalfi senz’acqua. Ecco le zone interessate

L’Ausino ha appena comunicato che per consentire la riparazione di una condotta, sarà sospesa l’erogazione idrica Ad horas fino alle ore 20:00, salvo imprevisti, presso i Comuni di Ravello ed Amalfi.

Nella fattispecie, nel territorio del Comune di Amalfi si verificherà la mancanza assoluta di erogazione idrica nelle seguenti zone: Salita Montefungione, Via Petigno del Cigno, Salita Monterosso, Via Porta Riveccio Via Finestra, Via San Pietro A Dudaro, Via Giovanni D’Amalfi, Via Petigno Case Ingenito,Via Petigno Case Laudano.

Nel territorio del Comune di Ravello si verificheranno abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua, nelle seguenti zone: Zona Marmorata,Zona Castiglione di Ravello.