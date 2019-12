Concorsi Pubblici presso i Centri per l’Impiego della Regione Campania

Pubblicato il bando per 641 assunzioni, a tempo indeterminato, per laureati e diplomati

Sul Bollettino Ufficiale n. 73 del 05/12/2019 sono stati pubblicati i bandi di concorso per 641 assunzioni a tempo indeterminato nei Centri per l’Impiego regionali. Il bando prevede l’assunzione di 225 lavoratori laureati (categoria D) e 416 diplomati (categoria C).

Nel dettaglio, sono messi a concorso:

Per la categoria D

145 posti di “Funzionario policy regionali – Centri per l’impiego”, categoria D, posizione economica D1, di cui 29 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;

25 posti di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica D1, di cui 5 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;

50 posti di “Funzionario policy regionali – Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”, categoria D, posizione economica D1, di cui 10 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;

5 posti di “Funzionario Comunicazione ed informazione”, categoria D, posizione economica D1, di cui 1 posto riservato al personale della Giunta regionale della Campania.

Per la categoria C

316 posti di “Istruttore policy regionali – Centri per l’impiego”, categoria C, posizione economica C1, di cui 63 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;

100 posti di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica D1, di cui 20 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania.

Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo on line presente nella sezione dedicata del Portale regionale al seguente indirizzo: http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/bandi-di-concorso.

Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione, per estratto, dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale “Concorsi ed esami”.