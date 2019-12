Positanonews, presente all’evento con i suoi inviati, ha riportato video e interviste.

Straordinario ed emozionante il concerto dei ragazzi della Sorrento Modern Orchestra e del Coro del Liceo “F.Grandi”di Sorrento nel Concerto di Natale al Teatro Tasso di Sorrento,ieri 17 dicembre 2019. Ha diretto con entusiasmo i giovani musicisti il Maestro e Arrangiatore Domenico Guastafierro.

Tra i commenti su i social, dopo il concerto

Capace di trasmettere la sua grinta a tutti i suoi allievi è fortunatissimo di avere una squadra di maestri collaboratori dietro le quinte veramente In gamba! E pensare che solo in due anni sono stati capaci di tanto !!! Auguri per un grande successo.