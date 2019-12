Conca dei Marini. La stradina interna al collasso dopo frana ad Amalfi. Il sindaco scrive al Prefetto

Conca dei Marini. La stradina interna al collasso dopo frana ad Amalfi. La stradina interna, ripida e tortuosa, che si trova dopo Positano e Praiano a poche decine di metri dalla Grotta dello Smeraldo, sta diventando l’unica valvola di sfogo per far defluire il traffico da e per la Costiera amalfitana e Agerola, ma la gestione diventa difficoltosa ed Il sindaco Gaetano Frate scrive al Prefetto

Oggetto. Frana S.S. 163 al Km. 27+700 in Frazione Vettica del Comune di Amalfi.

Turbative e difficoltà su viabilità interna al Centro del Comune di Conca dei Marini.

La recente chiusura della S.S. 163 Amalfitana sta determinando disagio estremo al tessuto

urbano di conca dei Marini. La piccola, tortuosa e ripida strada interna, per tale motivo

regolamentata con ZTL, che attraversa il territorio comunale, è ai limiti del collasso,

essendo la stessa già in vari tratti necessitevole di interventi manutentivi. In concomitanza

delle festività natalizie, l’attraversamento di un enorme flusso di traffico influisce su

questioni di ordine pubblico oltre che di incolumità dei residenti. Nonostante i ripetuti

appelli che questo comune ha inoltrato agli Enti preposti al fine di ricevere ausilio sulla

gestione della viabilità, ad oggi alcun tipo di supporto è stato reso.

Pertanto nel rinnovare e sollecitare una concreta collaborazione nella gestione di tale

insostenibile e ripetitiva problematica, è con rammarico che questo Comune, che da

sempre ha dato massima collaborazione e disponibilità, nel caso del protrarsi di tale

inerzia, si vedrà costretto a valutare l’adozione di misure atte alla salvaguardia dei luoghi e

della pubblica e privata incolumità.

La presente si trasmette al S.E. il Prefetto di Salerno per le sue Superiori valutazioni e

determinazioni al riguardo.

Dalla Residenza Municipale, 28 dicembre 2019

Nella foto di Positanonews Gaetano Frate con il vicesindaco di Amalfi Matteo Bottone