Comune di Minori. Adesione al progetto “Banco Alimentare Campania Onlus”

Il Comune di Minori ha aderito, per l’anno 2020, al Progetto proposto dall’Associazione “Banco Alimentare Campania Onlus”: “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie in particolare stato di bisogno, di un pacco contenente generi di prima necessità.

Ai fini dell’individuazione e ammissione dei beneficiari cui distribuire i Pacchi Alimentari per l’anno 2020 è stato pubblicato un apposito avviso.