Clamoroso in provincia di Salerno: il corriere gli consegna un pacco con la droga

L’esercente di Baronissi ha confermato ai carabinieri l’accaduto, riferendo di aver aperto la busta senza neanche controllare il destinatario, convinto che il plico fosse per lui. L’uomo, visibilmente sconcertato ma anche scosso per l’accaduto, ha riferito ai militari ogni particolare utile a chiarire l’intera vicenda. Immediate sono scattate le indagini dei militari per individuare sia il mittente sia il vero destinatario della sostanza stupefacente, finita sotto sequestro.

Al momento sull’inchiesta vige il massimo riserbo, anche perché potrebbe trattarsi di un nuovo filone d’indagine legato alla lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio della Valle dell’Irno. Non sarebbe la prima volta che i corrieri della droga, per eludere i controlli, si servano di mezzi alternativi e al di sopra di ogni sospetto, per recapitare le sostanze stupefacenti. Lo scorso 21 novembre la Guardia di Finanza ha scoperto un traffico di droga sull’asse Napoli-Palermo che avveniva tramite Poste Italiane con i pacchi spediti da un ufficio postale di Nocera Inferiore. Anche in quel caso fu un errore di spedizione a far scattare gli arresti. Si attendono ora gli sviluppi di questa nuova indagine dei carabinieri.

