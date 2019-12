Circumvesuviana: tra realtà e fantasia

Quello che vi stiamo per raccontare, é tratto da una triste storia accaduta ieri sera.

Piano di Sorrento ore 20.10. Il capostazione avvisa che c’è un treno guasto a Sant’Agnello che blocca la linea Piano – Sorrento.

Piano diventa quindi il momentaneo terminale. Dopo pochi minuti il capostazione si affaccia per comunicare del treno che dovrebbe arrivare a Piano, e poi ripartire per Napoli, è in realtà fermo a Torre del Greco per avaria.

Nel frattempo giungono via taxi, col pullman, a piedi, tutti i reduci del treno fermo a Sant’Agnello, che trasforma la stazione di Piano in una meta di pellegrinaggio.

Ore 21.00 e del treno per Napoli nessuna notizia;

Alle 21.20 si fa finalmente vivo il treno che entra lentamente in stazione, accolto da entusiasmo e rabbia dei pendolari dopo l’esperienza vissuta. Si riparte alle 21.30, direzione Napoli.