Il cineasta cilentano Alberto Cammarano ha collaborato alla realizzazione del corto “Una tradizione di famiglia”

Si chiama Alberto Cammarano, classe 1988, è originario di Licusati (SA) e, di base a Milano, di professione fa il cinematographer e operatore per videoclip, spot pubblicitari, documentari e cortometraggi. Gli studi di Alberto iniziano a Siena, dove frequenta Scienze della Comunicazione, ma è a Milano che, frequentando la Civica (scuola di cinema di Luchino Visconti), affina le tecniche già apprese a livello teorico durante il periodo universitario.

«Il mio percorso di studi è iniziato a Siena, dove ho frequentato l’università – dichiara Cammarano – Lì ho acquisito aspetti teorici e capacità di analisi sulla cinematografia, ma sentivo l’esigenza di fare un percorso pratico. Così sono approdato a Milano, dove mi sono iscritto alla Civica, con indirizzo “Fotografia e riprese”, percorso di studi durato 3 anni».

Terminati gli studi, Alberto inizia a lavorare in un rental (posti dove si affitta attrezzatura cinematografica), esperienza che gli permette di conoscere disparate personalità calate nel mondo della produzione filmica. Cammarano ricorda così quel periodo: «Ho avuto occasione di trovarmi a contatto con persone già inserite in questo mondo che mi hanno dato la possibilità di lavorare con loro, come assistente sul set, principalmente per lavori pubblicitari».

L’ultimo lavoro a cui collabora Alberto, occupandosi della fotografia e delle riprese, è il corto “Una tradizione di famiglia”. Diretto da Giuseppe Cardaci, il corto vanta la presenza della giovane promessa del cinema italiano Matilde Gioli. Scoperta da Paolo Virzì ne “Il capitale umano”, Matilde Gioli è una delle attrici attualmente più richieste. Ha recitato in serie televisive come “Gomorra” e “Di padre in figlia” ed è una delle protagoniste della pellicola “I moschettieri del re”, di Giovanni Veronesi. Insieme a lei, Ivano Marescotti (attore rodato, che nel tempo ha collaborato con personalità del calibro di Ridley Scott, Marco Risi, Roberto Benigni e Pupi Avati) e Erica Del Bianco (sul set la ricordiamo al fianco di Luca Lucini mentre a teatro recita per Cristina Comencini).