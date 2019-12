Ciao Daniela ! Eileen & Shunza da San Francisco hanno mandato questo video a Positanonews per ricordare la nostra cara Daniela Cavaliere. Eileen Huang da anni vive a Positano in Costiera amalfitana dove porta avanti una serie di concerti e ha scritto libri su Positano che ha diffuso in Cina e negli Stati Uniti d’ America.

Daniela , un fiore spezzato troppo presto, se ne è andata in questi giorni a soli 42 anni, ed era molto amica di Eileen che ci teneva a ricordarla con affetto con la musica che le piaceva tanto.