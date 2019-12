Checco Zalone attaccato da Heater Parisi : nel suo film l’immigrato visto con razzismo e luoghi comuni Checco Zalone è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via del suo imminente ritorno al cinema. Attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo, Zalone sta facendo discutere sul suo conto, dopo la divulgazione in rete del trailer del suo atteso nuovo film, Tolo Tolo, la cui uscita al cinema è prevista per il 1° gennaio dell’anno alle porte.

Nel video che anticipa l’uscita dell’attesa pellicola cinematografica, un extracomunitario viene presentato -con tono satirico- come “onnipresente”. Un dettaglio quest’ultimo che, chiaramente, rispecchia la condizione che molti italiani sentono di vivere all’ordine del giorno. Nel trailer di Tolo Tolo, l’immigrato chiede spiccioli, pulisce i vetri e alla fine arriva persino a rubare la moglie a Zalone, intrufolandosi nel letto della coppia. All’uscita del promo del film in arrivo -il cui video è in poco tempo diventato virale nel web- è seguita la reazione di Heather Parisi, che ha destinato a Zalone un tweet al veleno.

“L’immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni – si legge nel messaggio che la Parisi ha scritto sul nuovo film di Zalone, alludendo in particolare al brano Immigrato presente nella nuova pellicola del comico-, che non ha nulla di ironico”. “Perché l’ironia è altro -aggiunge, poi, Heather su quanto emerso nel trailer di Tolo tolo-, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo #immigrato #racism”.

I fan di Checco Zalone rispondono a Heather Parisi

Le ultime parole critiche, spese dall’ex showgirl di Fantastico, non sono state mandate giù da molti utenti. Sotto il tweet al veleno, lanciato da Heather Parisi circa l’attesa commedia – di cui Zalone è sia regista che attore protagonista- sono giunti, infatti, diversi messaggi di contestazione, da parte di chi proprio non condivide l’opinione espressa dalla ballerina.”Non toccate #checcozalone, se non lo capite non lo guardate, punto”, ha scritto un utente, alludendo, in generale, a chiunque abbia ad oggi criticato la comicità dell’artista nato a Bari e classe 1977. “Infatti, secondo me non è ironia, ma satira -si legge, poi, in un altro commento di contestazione rivolto alla Parisi-. Sì, Checco Zalone – anche se non sembra – è abbastanza intelligente per fare satira”. Un altro utente scrive ad Heather, con tono ironico: “Checco Zalone razzista è la barzelletta di Natale”. Infine, si legge ancora, contro la Parisi: “Stavolta, mi sa proprio che non hai capito, può non piacere per carità, ma di razzista non c’è niente… Se si conosce #CheccoZalone”.