CGIL . Frane in Costa d’ Amalfi situazione insostenibile , convocate tavolo con la Prefettura È ora di dire basta!!! La situazione sulla s.s.163 è diventata insostenibile. Stanno venendo meno tutti i principi di sicurezza, sia per i conducenti dei bus che per gli utenti,oltre a tutta la popolazione che vive in quelle zone. Riteniamo doveroso ed urgente un intervento strutturale su tutto il crostone roccioso che sovrasta la statale Chiediamo con urgenza che sia convocato un tavolo tecnico con prefettura; Anas e sindaci dei comuni. La sicurezza è una priorità essenziale e non può essere vista come un costo.

Il segretario generale filt cgil salerno

Gerardo Arpino