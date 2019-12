Cetara , Costiera amalfitana . Sulla frana arriva il Governatore della Campania De Luca “Situazione grave, interverremo” Anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto compiere un sopralluogo a Cetara, nel posto dove si è verificato il movimento franoso più consistente di ieri, dopo Ravello che ha visto sgombrare due famiglie, isolando il Comune guidato dal sindaco Della Monica. Ricordiamo che Maiori è già staccata da Salerno a causa di una frana

Il Governatore ha voluto sincerarsi di persona dei danni causati dal maltempo che in Costiera amalfitana a parte Cetara con l’episodio più grave ha altri punti critici a Vettica di Amalfi ed Agerola dove ci sono stati altri smottamenti. E l’allerta meteo prosegue fino a domani pomeriggio. La Regione, duramente attaccata in un comunicato stampa dell’associazione dei consumatori Codacons che ha accusato l’ente guidato da Vincenzo De Luca di aver distribuito in maniera non corretta i fondi per gli interventi, ha preannunciato di chiedere d lo stato di calamità naturale.

Ci sono tre frane che interrompono totalmente la Costiera , Cetara, Maiori e Vettica di Amalfi, per cui bisogna passare per Agerola o per la stradina pericolosa di Conca dei Marini . Positano dopo alcune piccole frane è percorribile normalmente, come Praiano, verso Sorrento.