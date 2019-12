Cetara. Si lavora in vista del Capodanno in Piazza

Negli scorsi giorni, anche Cetara è stata piccolo comune della Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno, di circa 2.300 abitanti, è stata vittima di eventi franosi. In questi giorni, in vista del Capodanno in Piazza, si lavora ancora più forsennatamente per riportare la situazione quanto più possibile alla normalità. Il sindaco, Fortunato Della Monica, si è così espresso al riguardo: «Il 2019 è stato senz’altro un anno di grandi opportunità e di forte crescita per il paese, ma è stato anche un anno purtroppo segnato da eventi tragici che hanno scosso l’intera comunità. Capodanno in piazza vuole essere un momento di condivisione, di gioia, un momento di festa per celebrare la vita ed il tempo che passa». Alla mezzanotte del 31 dicembre, prenderà quindi avvio la festa di Capodanno di Cetara, il cui tema è quest’anno “The Space Age”, l’era spaziale, con l’obbiettivo è far capire che questo piccolo paese, così come il sole, sarà al centro degli eventi.

L’organizzazione è stata coordinata dal consigliere delegato alle Politiche Giovanili Daniele D’Elia, e vede tra i protagonisti i giovani: il Forum Comunale e l’Associazione “Amici del Forum dei Giovani”,rafforzati dal nuovo format nato quest’estate “Band&Sea”, e la collaborazione del Dj Antonio Masturzo. Il ricco programma è stato pensato proprio per tutti, a prescindere dalla fascia d’età: a mezzanotte si partirà con un”Pre-live”, un Dj set sul repertorio anni ’70-’80 adatto ad un pubblico più adulto; dalle 01.00, sarà la volta del “Live Band” con il gruppo “Medina Band”; dalle 02.00, si passa alla musica disco con Dj Antonio Masturzo, accompagnato dal sassofonista Peppe Atorino, Dj Alessandro Massimo e Dj Mario Raimondo. Le voci saranno di Jhon Vaccaro e Nicholas Vitale.

L’evento è assolutamente gratuito, ma si ha la possibilità di cenare ai ristoranti “Al Convento” e “Pane e Coccos”.