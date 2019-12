La Costiera Amalfitana soccombe sotto il peso delle copiose piogge di questa giornata, che ha provocato enormi danni su tutto il territorio. L’ennesima brutta notizia arriva da Cetara, con il borgo marinaro che è isolato via terra a causa di una frana in via Tuoro, nei pressi dell’ Hotel Cetus, oltre che per la chiusura a Capo d’Orso.

Un pezzo di terrazzamento sta bloccando l’intera carreggiata della SS Amalfitana 163, con abitanti che sono impossibilitati a rincasare: grazie alla solidarietà del sindaco della vicina Vietri sul Mare Giovanni De Simone, queste persone saranno ospitate nella Città delle Ceramiche presso l’istituto A.Pinto.

Dopo i danni in zona Cannillo, con la pioggia che trasportato veicoli e detriti, il Comune di Cetara data la situazione ha diramato un avviso ai cittadini, esortandoli a non allontanarsi dalle proprie abitazioni e invitando tutte le attività commerciali a chiudere temporaneamente il proprio esercizio.