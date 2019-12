Cetara, pesca sostenibile: incontro con ministro Bellanova e governatore De Luca

Incontro a Cetara per parlare di pesca sostenibile. L’evento “Blue Economy, la pesca sostenibile”, ha affrontato diversi temi, tra cui quello della colatura di alici. L’incontro vedeva la presenza anche del Ministro Politiche Agricole, Agroalimentari e Pesca Teresa Bellanova e del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito del PO FEAMP Campania 2014/2020 dal FLAG Approdo di Ulisse (con il patrocinio del Comune di Cetara), che sostiene la piccola pesca costiera artigianale. Sotto i riflettori innanzitutto la sensibilizzazione e la formazione degli addetti ai lavori nell’ambito dell’area marittima.

L’obiettivo è creare i presupposti per la costruzione di una rete di opportunità, in grado di coinvolgere stakeholder pubblici e privati. “Una giornata intera da dedicare alla celebrazione del mare in tutte le sue forme e, con il contributo dell’Associazione per la valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara, potremo anche assistere alla spillatura della Colatura di Alici di Cetara. C’è uno spazio dedicato alla degustazione di eccellenze gastronomiche del territorio, il “Museo Cantina della Colatura”, il nostro vanto e orgoglio”, dice il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica.