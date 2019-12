Cetara. La strada aperta ma non viene comunicato alla SITA, disagi per gli utenti. La SS 163 è un caos – Non sappiamo chi abbia fatto i lavori di bonifica del costone roccioso dopo le frane del 28 novembre scorso, ma il disagio continua in Costiera amalfitana. La strada da Maiori verso Salerno è un continuo caos di semafori per lavori, Cetara è stata riaperta, ma nessuno lo ha comunicato alla SITA, così le corse da Amalfi sono sempre quelle di prima dell’apertura. Complimenti davvero, non sappiamo se all’ANAS, alla ditta, o alla Regione Campania, ma la Costiera d’inverno è terra di nessuno…