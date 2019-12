Cetara dopo la frana: ecco i nuovi orari dei lavori di messa in sicurezza del costone

La richiesta urgente dei lavori di bonifica del costone roccioso a Cetara ha subito delle variazioni. La messa in sicurezza del costone dopo la frana avverrà 3 dicembre al 6 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 e dal 10 dicembre al 13 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, con la chiusura della SS163 al km 45+010. Gli orari sono stati adeguati alle richieste dei pendolari e della SITA sud, per limitare al massimo i disagi che potrebbe causare la chiusura del tratto. Intanto si attende il comunicato ufficiale da parte dell’ANAS, ma con ogni probabilità le fasce orarie indicate saranno rispettate.