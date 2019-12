Cetara. Da domani si torna a circolare regolarmente, terminati i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso dopo la frana

Cetara. Sono terminate le operazioni di bonifica per la messa in sicurezza del tratto di costone roccioso dal quale lo scorso 28 novembre si staccarono dei massi cadendo sulla sottostante Strada Statale 163 Amalfitana, per la precisione al chilometro 45, proprio nel centro abitato della cittadina della costiera. La frana ha causato la necessaria interdizione del traffico ed è stato necessario rimuovere i massi pericolanti in attesa del posizionamento delle apposite reti di contenimento che verranno probabilmente installate dopo le festività natalizie. Nel frattempo, da domani (venerdì 13 dicembre) la circolazione sul tratto interessato riprenderà in modo regolare per l’intera giornata ed anche i semafori installati per l’occasione saranno rimossi.