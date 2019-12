Cetara, Costiera amalfitana Altra frana prima di Vietri sul mare, decine di cittadini non possono tornare a casa . In via Tuoro, nei pressi dell’ Hotel Cetus, é caduto un pezzo di terrazzamento bloccando l’intera carreggiata della SS Amalfitana 163.

“In queste ore di pericolo per l’incolumità della cittadinanza e del nostro territorio – si legge un comunicato del Comune – ,ci preme esortare tutti i cittadini a non allontanarsi dalle proprie abitazioni e ad invitare tutte le attività commerciali a chiudere temporaneamente il proprio esercizio.

Il Sindaco di Vietri Giovanni De Simone, mette a disposizione l’istituto A.Pinto come punto di accoglienza per tutti coloro che sono impossibilitati a rientrare questa sera a Cetara.

Dopo Ravello, Scala, Atrani, Minori e Maiori ora è Cetara che in Costa d’ Amalfi sta vivendo la situazione peggiore .