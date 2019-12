Cava de’ Tirreni. Scomparsa una giovane donna della frazione di Santa Lucia, in corso le ricerche

Cava de’ Tirreni. Stanno vivendo ore difficili e di ansia i familiari di Annarita Galdi, scomparsa nella mattinata di ieri in frazione Santa Lucia sove risiede con il marito ed i figli piccoli. E’ stata visita l’ultima volta alle 8.00 di ieri mattina quando ha accompagnato la figlia più piccola a scuola. Poi se ne sono perse le tracce. A dare l’allarme il marito dopo diverse ore che non l’aveva sentita né vista. Sembrerebbe che qualcuno l’abbia anche vista tra le 9.30 e le 10.00 mentre camminava sulla strada per la frazione Sant’Anna. I familiari hanno più volte provato a chiamarla sul cellulare che squillava a vuoto fino alle 10.00 di questa mattina quando è risultato spento. Le forze dell’ordine stanno indagando anche per capire se si tratta di un allontanamento volontario oppure no. Alcune ore fa un tabaccaio di Nocera ha dichiarato di averla notata all’interno della sua attività commerciale aggiungendo che la donna non aveva soldi con sé. Ma questo avvistamento non è stato confermato da nessun altro. Se qualcuno dovesse vederla è pregato di contattare i Carabinieri al 112 oppure alla caserma di Cava de’ Tirreni al numero 089441010. Questa sera il caso verrà esposto anche alla trasmissione “Chi l’ha visto” su Rai Tre.