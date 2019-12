Cava de’ Tirreni. Molestano tre ragazze, comitiva rischia linciaggio

Arrivano in città per trascorrere la serata, ma una volta in Piazza Abbro notano tre ragazze e si lasciano andare a complimenti troppo spinti. I tre giovani di Sant’Antonio Abate per sfuggire ad un vero e proprio linciaggio da parte della comitiva di cavese, intervenuti a difesa delle signorine, sono saliti in auto e nella fuga hanno tamponato due vetture, provocando danni e lesioni agli occupanti. È accaduto nella notte tra sabato e domenica. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della tenenza locale, diretti dal tenente Vincenzo Pessolano.

LA DINAMICA

Secondo la ricostruzione, fornita dai militari, non si è trattata di una rissa così come era sembrato nelle prime ore della mattinata. A quanto si apprende i fatti si sarebbero registrata nella sera di sabato quando in città sono giunti tre giovani di Sant’Antonio Abate. I ragazzi volevano trascorrere una serata diversa tra le attrattive della città metelliana. Si sono fermati in Piazza Abbro, punto di ritrovo di numerose comitive. I tre hanno notato tre ragazze cavese che erano sedute sui gradini della scacchiera. Hanno iniziato a rivolgere nei loro confronti dei complimenti, ma poi questi apprezzamenti sono diventati sempre più spinti tanto da infastidirle. A questo punto a difesa delle ragazze sono intervenuti alcuni ragazzi cavesi. I giovani di Sant’Antonio Abate per sfuggire ad un vero e proprio linciaggio sono scappati. I tre avrebbero riferito ai carabinieri di essere stati aggrediti anche se, al momento, non ci sono elementi che provano l’aggressione. Nella fuga, a bordo di un Audi, hanno tamponato altre due auto, causando danni e lesioni agli occupati. I militari sono intervenuti prontamente. I tre ragazzi napoletani sono stati denunciati per lesioni e violenza privata.

I PUNTI OSCURI

Ma le indagini non possono dirsi concluse. I carabinieri devono ancora chiarire alcuni punti della vicenda. A quanto pare nel corso della loro fuga, i tre avrebbero investito anche una persona. Un particolare che, però, deve essere ancora accertato e confermato. Per ricostruire l’esatta dinamica, i militari hanno sequestrato i filmati delle telecamere, in funzione in Piazza Abbro, dove i ragazzi avrebbero infastidito le ragazze, e nelle altre zone dove hanno transitato per sfuggire al linciaggio. Si tratta, in ogni caso, di un episodio di violenza che poteva conseguenza anche peggiori. Bisogna anche identificare le vittime e quanti le hanno difese aggredendo i tre della provincia di Napoli.

Simona Chiariello , IL Mattino