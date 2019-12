Cava de’ Tirreni e Maiori in festa per la nascita della piccola Roberta Civero

Grande festa a Cava de’ Tirreni e Maiori per la nascita della piccola Roberta, primogenita di papà Luca Civero e di mamma Roberta De Sio, quest’ultima responsabile dell’area finanziaria al Comune di Maiori. La piccolina è venuta alla luce alla Clinica Sanatrix di Napoli nella serata di ieri ed ora i nonni e gli zii non vedono l’ora di accoglierla nella sua casa. La redazione di Positanonews esprime i migliori auguri ai neogenitori Luca e Roberta per questa lieta notizia.