Cava de’ Tirreni. Enrico Bastolla attacca “Nessun incarico nel semestre bianco”

Cava de’ Tirreni. Riceviamo e pubblichiamo . Nel complimentarmi con il raggiungimento dell’acquisizione dei fondi PICS (Programmi Integrati Città Sostenibile) per la ragguardevole somma di poco superiore agli 11 milioni di euro, vorrei sottolineare che si avvicina la bandiera a scacchi che segnala l’arrivo del semestre bianco, periodo in cui l’Amministrazione ha le mani legate: impossibilità di assegnare incarichi e di compiere atti di straordinaria amministrazione.

Nell’ultimo semestre ci si limiti solo ed esclusivamente all’ordinaria amministrazione. Ed il concetto è semplice: un amministratore giunto a fine mandato non deve decidere per chi lo succederà.

Per il nostro Sindaco, propenso ad una ricandidatura, gli ultimi mesi rappresentano un trampolino di lancio per la successiva esperienza (nonostante la rielezione non sia garantita) ed è quantomeno inopportuno che getti le basi pure per il lustro a venire. Gli interventi proposti per l’utilizzo di questi fondi saranno stati concordati, ed a risposta affermativa, con chi, con le associazioni di categoria per caso, oppure, quale emulo, non avendone né le capacità né il carisma, del De Luca Presidente della Regione, si è seduto sul trespolo del “qui comando io”, lasciando che i suoi commilitoni si limitino a riportare la notizia sui personali profili di facebook?

Confermo sin da ora che vigilerò su tutte le operazioni che il Sindaco intenderà approntare, da oggi in poi. Ricorrendo, se necessario, a tutti gli organi giudiziari, se dovesse percorrere strade diverse da quelle che la legge gli impone. Nessun incarico, nessuna nomina, se non quando, e se, i cittadini intenderanno riconfermargli la fiducia.

Ed a proposito di candidature, lancio il guanto di sfida, per confrontarsi, se non in un dibattito pubblico, almeno con le primarie, ricordando a lui che solo con l’aiuto di qualcuno all’epoca, vedi deputati, senatori del PD ed amministratori di destra (vedi Del Vecchio), è riuscito ad avere la meglio sul sottoscritto in quelle del 2015.

Cava de’ Tirreni, 03.12.2019

CAVA CIVILE

Enrico Bastolla