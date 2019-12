Cava de’ Tirreni. Denunciato un 49enne per aver esposto botti illegali vicino alla bancarella su cui vendeva giocattoli

Cava de’ Tirreni. Finisce nei guai un 49enne del posto, denunciato dalla Polizia del locale Commissariato poiché nel suo punto vendita deteneva dei botti in maniera illegale esponendoli, tra l’altro, vicino alla bancarella sulla quale si trovavano i giocattoli. Durante la perquisizione le forze dell’ordine hanno rinvenuto cinque botti (conosciuti come “tracchi”) riposti in una busta di plastica abilmente occultata nel secchio della spazzatura, 5 candelotti con la scritta “Rambo K335° e, all’interno di un sacco in juta, 30 “tracchi” e 19 candelotti. Il sacco era all’interno di un veicolo parcheggiato accanto alla bancarella, adeguatamente nascosto in un bidone di ferro. La perquisizione ha interessato anche l’abitazione del 49enne all’interno della quale sono stati trovati centinaia di “tracchi”, candelotti, “cipolle” ed altri tipi di botti. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed affidato ad una ditta specializzata, mentre l’uomo è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplosivo.