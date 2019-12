Cava de’ Tirreni. Danni al cimitero per il forte vento, tombe danneggiate ed albero caduto

Il maltempo che sta flagellando la provincia di Salerno ha fatto registrare danni anche a Cava de’ Tirreni. Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un albero al cimitero della città. Ad avvisare della situazione è il sindaco Vincenzo Servalli che così scrive sui social: “Ricordo che il civico Cimitero è chiuso e che pertanto è inutile provare ad andarci. Mi dispiace per gli abituali frequentatori. In più è caduto un albero di grossa stazza. Gli uffici preposti stanno operando per ripristinare le condizioni di sicurezza il prima possibile”. Anche alcune tombe sono rimaste danneggiate, tantissimi vasi e fiori sono stati spazzati via. Per motivi di sicurezza, quindi, nella giornata di domani 23 dicembre il cimitero resterà chiuso.