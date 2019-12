A Cava de’ Tirreni il 5 dicembre inaugura la mostra “Oltre i Colori”, personale di Sabrina Ingenito

Cava de’ Tirreni. Presso l’Osteria ‘Aumm ‘Aumm. giovedì 5 dicembre, alle ore 21, si inaugura la personale dell’artista Sabrina Ingenito in arte SaIn. dal 5 al 29 dicembre saranno in mostra le opere della giovane Cavese. “Oltre i Colori” è il primo di una serie di incontri con artisti contemporanei d’avanguardia che si prolungherà per tutta la stagione invernale.

“E’ un modo per far uscire le opere dagli studi degli artisti e renderle fruibili anche a chi normalmente non frequenta le sale espositive e le mostre – chiosa Ernestina Parisi, curatrice del progetto – Numerosi saranno gli artisti che si alterneranno in questa carrellata di colori ed emozioni. La prima ad esporre sarà Sabrina Ingenito, in arte SaIn, che con le sue esplosioni di colore racconterà emozioni e tematiche intense”.

Con questa iniziativa si uniscono due elementi che da sempre contraddistinguono il made in Italy: l’eccellente tradizione gastronomica e un background culturale e d’arte che tutto il mondo ci invidia.

Sabrina Ingenito nasce a Milano da genitori Cavesi e attualmente, risiede a Cava dei Tirreni. Dopo la maturità conseguita al Liceo Artistico Andrea Sabatini di Salerno, diventa allieva del professore e scultore Franco Lorito, acquisendo le tecniche per la realizzazione di sculture con materiali vari.

Inizia a progettare pannelli e decori realizzando vetrate dipinte a freddo, sabbiature su vetri e specchi, vetrate artistiche con piombo e complementi d’arredo a fusione.

L’incontro con il pittore e grande maestro Vincenzo Minieri, ha dato una grande svolta professionale ai suoi dipinti consentendole di acquisire una sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ed una padronanza del mezzo pittorico. L’amore innato verso i colori e verso tutto ciò che lascia un “segno” la portano a seguire la necessità di dipingere. Il creare con la semplicità del colore, la magia del trasmettere.

SaIn preferisce dipingere a notte fonda, perché nel silenzio rotto solo dalla sua inseparabile musica riesce ad esprimersi per far vivere “Emozioni” nelle sue opere.