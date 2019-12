Castellammare. Trovata una tartaruga in spiaggia, nei pressi dell’arenile

Molto probabile che sia avvenuto come conseguenza del maltempo, ma questa mattina una tartaruga ‘caretta’ è stata ritrovata in riva al mare, vicino all’arenile di Castellammare di Stabia. Un cittadino l’ha notata ed immediatamente altre persone si sono avvicinate per liberare l’animale dalle reti da pescatore che aveva attorno al collo e, successivamente, riportarla in acqua.