Castellammare, tragedia al cimitero: si sente male e muore su una tomba Intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine oggi pomeriggio

Si è sentita male mentre era sulla tomba di una parente. E’ morta senza che nessuno riuscisse ad aiutarla. Tragedia, oggi pomeriggio, al cimitero di Castellammare. Un destino drammatico per una donna che aveva già pianto la scomparsa della consuocera ed era al camposanto per sentirsi più vicina alla persona scomparsa. Dei testimoni presenti hanno chiamato i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. L’anziana donna è morta al camposanto. Sul posto è arrivata anche la polizia per ricostruire la vicenda e avvisare i familiari colpiti da una doppia disgrazia. Sotto choc i testimoni che erano nel cimitero al momento della tragedia. Ma per la signora colta da malore non c’è stato niente da fare.

IL CORRIERINO