Castellammare di Stabia. In un’auto abbandonata in zona Santa Caterina ritrovata una pistola giocattolo modificata e delle cartucce

Castellammare di Stabia. Gli agenti del locale commissariato di Polizia, nel corso di un servizio di controllo del territorio in zona Santa Caterina, hanno rinvenuto un’auto Ford Focus in stato di abbandono in Via Largo Licerta. All’interno della vettura è stata ritrovata una valigetta contenente una pistola giocattolo in ferro con la canna modificata al fine di farla somigliare ad una vera arma. Scoperta anche 49 cartucce calibro 7.65 ed un silenziatore artigianale. A seguito del ritrovamento le forze dell’ordine hanno deciso di eseguire degli accertamenti anche nell’androne di un palazzo sito nelle vicinanze dell’auto ritrovando 5 cartucce calibro 6.35, 12.1 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione, il tutto ben nascosto in una cassetta elettrica. Il materiale ritrovato nell’auto e nel palazzo è stato posto sotto sequestro.