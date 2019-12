Castellammare di Stabia, un Capodanno di corsa!

“Chi non corre a Capodanno, non corre tutto l’anno!” Questa è la frase ricorrente dei runners che ogni primo giorno dell’anno, muove gli atleti appassionati della corsa a non rinunciare al movimento, nemmeno dopo i postumi del veglione della notte di San Silvestro! Per dare il saluto al nuovo anno, infatti, sono tanti i raduni nelle piazze per iniziare a smaltire i pranzi e i cenoni delle feste; a Castellammare di Stabia, per esempio, anche domani 1° gennaio è previsto il RunFesta: un’intera mattinata di festa che inizia alle 09:30 con il riscaldamento a ritmo di musica e prosegue alle 10 con la corsa/camminata di 11 e 8 km, mentre alle 12, per i più temerari, ci sarà il consueto bagno in mare che terminerà con un brindisi tutti insieme alle 12:30, per festeggiare l’inizio di nuovi progetti, obiettivi e traguardi da raggiungere per l’anno nuovo!