Castellammare di Stabia. Tre famiglie sgomberate a causa del crollo di un solaio

Castellammare di Stabia. Questa notte, dopo la mezzanotte, è crollato un solaio in un palazzo disabitato a Santa Caterina. Molte persone si sono riversate in strada mentre aspettavano i vigili del fuoco, i quali non sono riusciti ad intervenire immediatamente poiché la giornata di ieri è stata piena di emergenze a causa del forte maltempo, del vento e della pioggia incessante. In più, un blackout che si protrae da tempo in quella zona, ha reso ancora più difficile un intervento tempestivo. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto era presente anche un’ambulanza, essendo che un anziano ha necessitato di cure mediche a causa di un malore dovuto allo spavento. Tre sono le famiglie sgomberate, che hanno dovuto lasciare l’edificio per motivi di sicurezza, che rischiano di passare il Natale senza una casa.