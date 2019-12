Castellammare di Stabia. Tentativo di rapina a due giovani fidanzati, il ragazzo cerca di difendere la compagna e viene accoltellato alla gamba

Castellammare di Stabia. Paura ieri pomeriggio nel parcheggio delle Nuove Terme dove due giovani fidanzati, mentre si trovavano in auto, sono stati avvicinati da un uomo armato che, dopo aver rotto il finestrino del veicolo con un pugno, tenta di sottrarre la borsa della ragazza, il cellulare ed il portafoglio. Il ragazzo cerca di difendere la propria compagna ma viene colpito alla gamba da una coltellata che gli provoca una ferita da taglio per la quale è stato costretto a ricorrere alla cure del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Leonardo”. I medici di turno hanno provveduto a medicare e suturare la ferita e, fortunatamente, le condizioni cliniche del ragazzo non destano preoccupazioni. Ma la paura per la coppia è stata enorme e sicuramente l’episodio poteva trasformarsi in una tragedia. I fidanzatini hanno sporto denuncia al locale Commissariato di Polizia ed ora le forze dell’ordine stanno indagando e visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cercando di risalire all’autore della tentata rapina e dell’accoltellamento.