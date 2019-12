Castellammare di Stabia. Il Sarno straripa a abbatte un ponte

Il Sarno ha rotto nuovamente gli argini quest’oggi ed ha invaso via Ripuria distruggendo un ponte. Sebbene inutilizzato da anni molte famiglie sono state completamente isolate. I resti sono finiti direttamente in mare e potrebbero essere ritrovati sull’arenile di Castellammare di Stabia. I vigli del fuoco e la protezione civile sono stati immediatamente avvertiti dai residenti per tentare di ridurre al minimo i disagi. Via Ripuria è ovviamente chiusa al traffico e riaprirà solamente quando l’acqua avrà abbandonata la carreggiata, ma anche altri quartieri, sebbene in misura minore, stanno subendo disagi. E’ tenuto sotto osservazione anche il centro antico, dove si teme la possibilità caduta di fango e detriti dall’area collinare.