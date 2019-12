Castellammare di Stabia. Rivenditore di auto in fiamme

Grave incendio questa notte in una rivendita di auto a via Petraro, zona periferica di Castellammare di Stabia, che ha distrutto più auto parcheggiate una accanto all’altra e pronte ad essere vendute. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, per spegnere l’incendio prima che la situazione degenerasse con eventuali esplosioni. Sul luogo erano presenti anche i carabinieri, per capire la causa all’origine del fuoco.