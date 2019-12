Castellammare di Stabia. In alcuni plessi scolastici mancano termosifoni e luci, la protesta delle mamme

Castellammare di Stabia. Si diffonde sui social la denuncia delle mamme dei bambini che frequentano gli istituti scolastici di Via Carrese e il “Catello Salvati” a Scanzano. Nel plesso scolastico di Via Carrese, pur essendo ormai alle soglia dell’inverno con basse temperature, i bambini sono costretti a fare lezione senza riscaldamenti e con i giubbini addosso per difendersi in qualche maniera dal freddo. A quanto parte i caloriferi rischiano di non essere accesi fino a metà gennaio e le mamme ovviamente non ci stanno a sapere i propri figli al freddo e chiedono al Comune di intervenire in modo rapido. Al “Catello Salvati” del quartiere di Scanzano, invece, oltre ai termosifoni spenti si unisce anche un altro disagio, quello della mancanza di luci. Insomma, situazioni ai limiti del paradossale e che si spera vengano al più presto risolte dall’amministrazione comunale a tutela della salute dei bambini.