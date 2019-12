Castellammare di Stabia. Quando per passare sui marciapiedi occorrono le ali…

Castellammare di Stabia. Lascia indignati una foto pubblicata oggi sui social da una cittadina stabiese che mostra come, in una strada centrale della città, non abbia potuto continuare il suo tragitto con il passeggino perché il marciapiedi era bloccato da uno scooter parcheggiato illegalmente nello spazio ovviamente destinato ai pedoni. Una situazione paradossale ed assurda se si pensa che una giovane mamma debba essere costretta a tornare indietro, perché il marciapiedi è giustamente delimitato da paletti per la sicurezza, e cambiare direzione oppure rischiare di attraversare quel tratto sulla sede stradale mettendo a rischio la propria incolumità e quella della propria bambina. Sicuramente si lamenta una mancanza di controlli da parte della Polizia Municipale ma anche un’altissima dose di “menefreghismo” ed inciviltà del proprietario del ciclomotore che ha lasciato il proprio mezzo sul marciapiedi pur sapendo benissimo che avrebbe creato problemi al passaggio di mamme con passeggini o di un disabile su una sedia a rotelle. In questi casi il consiglio migliore è sempre quello di avvisare i vigili urbani e chiedere la rimozione forzata oltre all’elevazione di una giusta sanzione.