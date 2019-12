Castellammare di Stabia. Lite tra vicini alla Vigilia di Natale, un uomo finisce in ospedale

Castellammare di Stabia. La Vigilia di Natale finisce male nel centro storico cittadino dove un litigio tra vicini per futili motivi, che durava ormai da alcuni giorni, è degenerato sfociando in un’aggressione fisica. Una delle persone coinvolte è stata colpita con un manganello e si è vista costretta a rivolgersi alle cure dell’ospedale “San Leonardo” per le ferite riportate. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto e sulle responsabilità dei partecipanti alla lite.