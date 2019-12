Articolo di Maurizio Vitiello – Domus Stabiae. Cultura Ri-sorgente. Eventi e spettacoli a Castellammare di Stabia.

DOMUS STABIAE. CULTURA Ri-Sorgente

(P.O.C. Campania 2014-2020)



Una nuova occasione per riscoprire il patrimonio storico-artistico di Castellammare e uno spettacolo per riannodare i fili della Memoria alla festa e alla gioia collettiva.

Si aprirà così il cartellone degli eventi natalizi promosso dal Comune di Castellammare di Stabia.

La mattina del 7 dicembre 2019, alle ore 11, si potrà gustare il fascino del sito archeologico di Villa San Marco nel corso di una visita guidata, gratuita e senza obbligo di prenotazione, nei suggestivi ambienti della domus di età augustea che sorge sulla collina di Varano.

La sera, a partire dalle ore 21, sull’arenile sarà di scena La notte della tammorra on tour a cura de Il Canto di Virgilio.

Un concerto/spettacolo che unisce il suono dionisiaco e apotropaico della tammorra, il ritmo avvolgente della danza e il potere evocativo della parola e del canto popolare al simbolo purificatore del fuoco dei falò della vigilia dell’Immacolata, una delle più antiche e radicate tradizioni stabiesi. Lo spettacolo è una creazione di Carlo Faiello, che ne è il maestro concertatore.

Carlo Faiello, autore di alcune delle pagine più interessanti del folk partenopeo dell’ultimo ventennio, è protagonista di un’intensa attività di ricerca etno-musicologica che, nell’orchestrazione di questo progetto, valorizza il rapporto tra il momento della festa e il riconoscimento identitario della comunità.

Con lui il cantante e attore Giovanni Mauriello, tra i fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare e interprete delle opere di Roberto De Simone; Marcello Colasurdo, esponente della canzone popolare vesuviana, voce storica degli Zezi e leader della famosa Paranza; la Santa Chiara Orchestra (con Sasà Brancaccio al basso; Vittorio Cataldi alla fisarmonica; Francesco Paolo Manna alle percussioni; Gianluca Mercurio alla batteria; Pasquale Nocerino al violino; le voci Maria Teresa Iannone e Emanuela de Vivo). Le danze sono affidate al Corpo di Danza Popolare Domus Ars.

I due eventi rientrano nel progetto Domus Stabiae. Cultura Ri-sorgente (P.O.C. Campania 2014-2020) organizzato dalla Ravello Creative Lab e volto a valorizzare e diffondere le bellezze storico-artistiche e le tradizioni popolari e musicali di Castellammare di Stabia.

A seguire, a partire dalle ore 23, si esibiranno I Ditelo Voi in uno spettacolo di cabaret a cura del Comune di Castellammare di Stabia, immediatamente prima degli ormai celebri falò dell’Immacolata, che andranno in scena sull’arenile, corredati da uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Info visita guidata: +39 320 7275544; infodomustabiae@gmail.com

Maurizio Vitiello