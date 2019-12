Castellammare di Stabia. Dipendente comunale sospeso per cinque giorni con blocco dello stipendio per essersi allontanato senza permesso

Castellammare di Stabia. Maria Maddalena Leone, dirigente delle Risorse Umane del Comune stabiese, ha voluto usare il pugno duro contro un dipendente comunale allontanatosi dal proprio ufficio senza chiedere il regolare permesso e senza un valido motivo. A segnalare l’assenza ingiustificata del dipendente sarebbe stato un funzionario comunale che avrebbe chiesto anche delle spiegazioni al dirigente del settore. E, dopo gli accertamenti, per l’uomo è scattata la sospensione dal lavoro per cinque giorni con blocco dello stipendio. Una punizione esemplare che si spera possa servire da esempio e deterrente ai vari furbetti del cartellino che, purtroppo, sono presenti non solo a Castellammare e che troppo spesso non vengono sanzionati nel modo adeguato.