Castellammare di Stabia. Ancora emozionante esibizione di Sonia Mosca al programma “All Together Now”. Giovedì 2 gennaio la finale

Castellammare di Stabia. Prosegue con successo l’esperienza di Sonia Mosca al programma “All Together Now”, il contest televisivo in onda su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Ieri sera si è esibita con il vincitore della scorsa edizione cantando “Il mondo è mio” e la sua voce grintosa e calda ha incantato come sempre il pubblico e la giuria. Ed ora cresce l’attesa per la finale di giovedì 2 gennaio quando tutta Castellammare di Stabia farà il tifo per lei. La 27enne Sonia, infatti, è originaria di Castellammare di Stabia anche se oramai vive da tempo a Salerno dove insegna canto. Ed allora non resta che attendere la finale sperando che Sonia riesca ad aggiudicarsi la vittoria.