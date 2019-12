Castellammare – Monte Faito. Precipitano in una scarpata: dispersi due escursionisti stranieri

Una tragedia sfiorata sul Monte Faito, dove due stranieri sono precipitati in un dirupo ma sono fortunatamente vivi. I due escursionisti provenivano da via Quisisana e probabilmente si accingevano a raggiungere la vetta a piedi, quando è accaduta la tragedia. Sono stati localizzati grazie al segnale GPS degli smartphone e soccorsi dai Vigili del Fuoco che sono all’opera nel tentativo di recuperarli, ma con non poche difficoltà poichè i due malcapitati sono scivolati a causa di scarse condizioni di visibilità.