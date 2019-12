Castellammare. Le mani del clan Cesarano sul mercato dei fiori di Pompei

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Le mani del clan Cesarano sul mercato dei fiori di Pompei Dario Sautto

Un’agenzia di scarico merci imponeva in monopolio un servizio non richiesto alle ditte del Mercato dei Fiori. Il racket firmato dal clan Cesarano aveva una forma più subdola ed efficace. Per chi non voleva sottostare alle richieste del boss, arrivavano minacce, avvertimenti e alla fine il pestaggio da parte di picchiatori professionisti e pugili in prestito da altri clan. Si è chiuso con quattro pesanti condanne il processo ai quattro estorsori del clan Cesarano del rione Ponte Persica, quartiere che si snoda nella periferia tra Castellammare di Stabia e Pompei. Almeno tre imprenditori erano finiti nella morsa della «Engy Service srl», una ditta nata poche settimane dopo la scarcerazione di Luigi Di Martino, soprannominato «’o profeta», oggi detenuto al regime del 41bis e investito dei gradi di boss dal capoclan Ferdinando Cesarano, il recordman italiano degli ergastoli (ne deve scontare una trentina), protagonista di una delle più sanguinose faide della camorra negli anni 80 e 90, che al carcere duro ha conseguito anche due lauree, senza mai pentirsi.

LE PENE

Per Di Martino, il pm Giuseppe Cimmarotta sostituto procuratore dell’Antimafia che ha coordinato le indagini di carabinieri e guardia di finanza aveva chiesto la nuova condanna (la terza per estorsione) a nove anni di carcere, ma il giudice per l’udienza preliminare ha condannato «’o profeta» a dieci anni di reclusione. Con i due picchiatori salernitani Francesco Mogavero e Ivan Cammarota a processo con rito ordinario insieme a Vincenzo Melisse, avevano scelto l’abbreviato i tre uomini di fiducia di Di Martino: tutti condannati. Aniello Falanga a otto anni di reclusione, Giovanni Cesarano (detto Nicola) a sei anni e mezzo, e l’altro Luigi Di Martino (soprannominato «’o cifrone») a cinque anni e quattro mesi. Tutti già in carcere perché coinvolti anche nelle inchieste sul racket imposto sulle slot e ad altre aziende del mercato dei fiori di Pompei,

Secondo l’Antimafia, la Engy Service era la ditta di Luigi Di Martino, anche se formalmente era intestata all’unico cognato incensurato e gestita da un altro parente con precedenti e blasone camorristico. Le estorsioni venivano imposte con regolare fattura, ma con un’azienda che non doveva esistere.

LE TARIFFE

C’era chi era costretto a pagare 20 euro per ogni stallo (che equivale a due carrelli) di fiori scaricato, chi invece doveva versare all’agenzia 1500 euro «il 10 di ogni mese», chi ancora duemila, a seconda del volume di affari. Se qualcuno si lamentava e cercava di bypassare i servizi dell’azienda, veniva «richiamato», minacciato, avvertito e, all’occorrenza, picchiato. L’escalation era dettata secondo un rigido rituale di camorra, che prevede i vari passaggi per intimidire la vittima da taglieggiare e convincerla che pagare è la scelta giusta. Due piccoli imprenditori titolari di imprese di trasporti e commercializzazione di piante e bulbi si erano lamentati per i costi troppo elevati, ed erano stati pestati dai pugili vicini al clan Pecoraro-Renna di Battipaglia.