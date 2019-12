Castellammare inchiesta sul concorso comunale Un esercito di candidati per undici posti al comune di Castellammare. Sono settecento i disoccupati che dovranno attendere le verifiche dell’Agenzia delle entrate sulle centinaia di domande arrivate al Centro dell’impiego stabiese. Due le graduatorie congelate per sospetti sulle autocertificazioni presentate agli uffici di Castellammare per i tre posti di dipendente al Protocollo e gli otto con la qualifica di operaio per il verde e la manutenzione. Troppe le documentazioni sospette, sia sul versante del numero dei componenti familiari che su quello dei redditi. Alcuni dei 380 partecipanti al bando pubblicato dalla Regione Campania, avrebbero presentato un ISEE scaduto o non valido, altri invece avrebbero mentito sul numero dei componenti del nucleo familiare. Addirittura vi sarebbero casi di persone che, avendo partecipato a entrambe le selezioni hanno presentato documenti diversi per posizionarsi in cima ad entrambe le graduatorie. A questo punto, come anticipa oggi il quotidiano Metropolis, i tempi si allungano. Il centro per l’impiego passerà la palla al comune di Castellammare, a cui tocca la scelta finale solo al termine delle verifiche. Individuati i furbetti alla fine dell’inchiesta interna, potrebbero arrivare anche denunce. Nell’elenco definitivo resterà solo chi ha le carte in regola, poi scatteranno le 11 assunzioni necessarie ad un comune vicino al